DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Woensdag is tussen 05.21 en 05.27 uur bij Schloss Dankern aan de Emsstraße in Haren een snoepautomaat opengebroken. Daaruit is geld gestolen. Op de bewakingsbeelden zijn twee personen te zien. Een van hen brak de automaat open, terwijl de andere in de omgeving een pakje sigaretten uit een automaat haalde. Mogelijk is deze persoon een belangrijke getuige. De politie vraagt hem/haar en eventuele andere getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Weener
Op 28 juli reed een 70-jarige vrouw in een VW Tiguan rond 12:05 uur op de Weenerstraße in Weener, richting Bunde. Bij de rotonde in Möhlenwarf was zij het derde voertuig in een rij auto’s dat stopte vanwege file. Toen het eerste voertuig weer in beweging kwam, begon de 70-jarige vrouw ook met haar auto te rijden. Ze merkte niet op dat de 70-jarige bestuurder van een Smart die voor haar reed, nog niet was weggereden. Er ontstond een kop-staartbotsing. De 70-jarige vrouw liep lichte verwondingen op. Beide voertuigen raakten beschadigd.
A31
Rond 13:00 uur reed gisteren een nog onbekende bestuurder van een groene vrachtwagencombinatie over de A31 richting Bottrop. Tussen afrit Bunde en afslag Papenburg haalde hij een vrachtwagencombinatie in die bestuurd werd door een 66-jarige man. Toen hij weer voor de vrachtwagen van de 66-jarige man kwam, bevond de oplegger zich nog steeds op gelijke hoogte met de trekker van het ingehaalde voertuig. Om een botsing te voorkomen, week de 66-jarige man naar rechts uit en botste tegen de vangrail. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, is vervolgens gevlucht. Getuigen die informatie over dit incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.