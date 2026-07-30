LEO Music in Stadskanaal sluit de deuren, LEO Audio gaat verder in Veendam

STADSKANAAL, VEENDAM – Weer verdwijnt een gerenommeerde winkelnaam uit het straatbeeld in Oost-Groningen. Wie voortaan een muziekinstrument of toebehoren wil aanschaffen, kan niet meer terecht in Stadskanaal. Want na zestig jaar sluit muziekwinkel LEO Music de deuren. Het bedrijf gaat in Veendam verder als LEO Audio, specialist in geluidsoplossingen op maat.

De muziekwinkel aan de Hoofdstraat is op zaterdag 15 augustus voor het laatst open. Daarna wordt het pand gesloopt. Buurman Lidl gaat het terrein inrichten met parkeerplaatsen. Dat schept ruimte voor uitbreiding van de supermarkt in de toekomst.

Leendert Wijbenga opende in 1966 zijn muziekwinkel in Stadskanaal. Begin jaren negentig bood hij zijn stagiaire Albert Boddema een baan aan. Enkele jaren later nam die de helft van de zaak over. Hij ging de instrumenten en toebehoren voor bandjes doen, terwijl Wijbenga onder meer toetsen en blaasinstrumenten aan particulieren bleef verkopen. Inmiddels is Boddema alweer vele jaren volledig eigenaar van de zaak.

Veendam

Naast winkel in muziekinstrumenten en toebehoren is LEO Music & Audio al tientallen jaren specialist in geluidstechniek. Van kerken tot kantines en van theaters tot congrescentra, overal waar geluid versterkt moet worden, biedt het bedrijf oplossingen op maat. “In de loop der tijd verschoof het zwaartepunt steeds verder van producten richting oplossingen, ook audiovisueel”, vertelt Albert. Met die specialisatie maakt het bedrijf als eenmanszaak in Veendam een nieuwe start onder de naam LEO Audio.

“Inmiddels ben ik zestig en wilde al een tijdje graag wat rustiger aan gaan doen. De vraag van Lidl bood mij die kans. Natuurlijk vind ik het spijtig dat onze muziekwinkel verdwijnt. Ik ben zelf gitarist en ga graag om met muzikanten. Dit werk heb ik altijd hartstikke leuk gevonden”, vertelt eigenaar Albert Boddema. “Maar het vinden van oplossingen voor lastige situaties qua geluid vind ik eigenlijk minstens zo mooi. Dan zit je als een soort Willy Wortel te knutselen, dokteren, testen en aanpassen totdat je het hebt gevonden. Met die kennis en ervaring blijf ik adviseren en zoeken naar oplossingen. In de uitvoering werken we samen met verschillende specialisten.”

Spreekgestoelten

LEO Audio is nauw betrokken bij de ontwikkeling van spreekgestoelten op maat voor klanten over de hele wereld. Samen met VillaProCtrl ontwikkelt LEO Audio de oplossingen die worden gebruikt door de groten der aarde. Verschillende presidenten en wereldsterren namen al plaats achter door dit team ontworpen audiovisueel meubilair.

Het bij velen bekende telefoonnummer (0599) 612346 van LEO Music & Audio blijft in gebruik. “Trouwe klanten mogen gewoon blijven bellen als ze een probleem hebben of advies nodig hebben”, zegt Albert. Tot de datum van sluiting zijn er Plunderdagen bij LEO Music in Stadskanaal. De zaak is elke woensdag tot en met vrijdag ‘s middags en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur open voor uitverkoop van de aanwezige collectie, met uitzondering van de muziekboeken. De kortingen zijn hoog en weg is pech.

Bron: Jan Johan ten Have