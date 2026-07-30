WILDERVANK – Op dit moment zijn nepagenten actief in Wildervank. De politie waarschuwt via Burgernet.
De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet! zegt de politie, maar bel meteen 112.
WILDERVANK – Op dit moment zijn nepagenten actief in Wildervank. De politie waarschuwt via Burgernet.
De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet! zegt de politie, maar bel meteen 112.
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.