Nieuwe operatietechniek: met robot darmkanker of poliepen via de anus weghalen

EMMEN – Dat chirurgen van Treant poliepen, gezwellen of afwijkingen verwijderen via de anus, is niet nieuw. Wel nieuw is dat dit gebeurt met behulp van de Da Vinci Robot. Sinds begin dit jaar zijn binnen Treant zo’n 15 patiënten op deze wijze geopereerd.
‘De operatie gaat met de robot veel gemakkelijker en de operatietijd is een stuk korter: in plaats van een uur, nu twintig minuten’, vertelt chirurg Stephan van der Hagen. ‘Voorheen werd deze operatie met een kijkoperatie gedaan via de anus zonder de robot. In een kleine ruimte als de endeldarm manoeuvreren is niet eenvoudig. De robot maakt dit voor ons als OK-team veel gemakkelijker.’
De nieuwe ingreep, die bekend staat als de TAMIS-robottechniek, heeft verschillende voordelen voor de patiënt met endeldarmkanker of endeldarmpoliepen. ‘Met deze techniek kunnen we meer patiënten helpen met een operatie waarbij de endeldarm behouden blijft en er dus geen grote operatie met bijvoorbeeld een stoma gedaan hoeft te worden.’
De ingreep is zogenoemd minimaal invasief en daardoor minder belastend. ‘Ook is de narcose voor de patiënt een stuk korter dan voorheen met de ‘oude’ TAMIS-techniek, zonder robot. Patiënten kunnen vaak binnen een dag naar huis. Daarnaast verwachten we met deze ingreep dat de kans dat er tumorcellen achterblijven veel kleiner is en dat er minder complicaties na afloop zijn.’
Uiteindelijk zullen naar verwachting binnen Treant zo’n 50 tot 75 patiënten per jaar met deze nieuwe techniek geholpen worden.
Tamis
Transanal Minimally Invasive Surgery: daar staat de afkorting TAMIS voor. Het is een operatietechniek waarbij afwijkingen, poliepen of gezwellen (zowel goedaardig als kwaadaardig) in de endeldarm via de anus worden verwijderd.
Bron: Treant