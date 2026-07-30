Overleden persoon uit Kleine Rietplas Emmen gehaald

EMMEN – Gistermiddag is in de Kleine Rietplas te Emmen een persoon om het leven gekomen.
Rond vijf uur gistermiddag werden de hulpdiensten door omstanders gealarmeerd voor een persoon te water in de Kleine Rietplas in Emmen. Bij de daaropvolgende zoekactie werden brandweer, politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet. Vanwege de omvang van het incident werd opgeschaald naar middel waterongeval. Duikers uit Zwolle, een hulpverleningsvoertuig met kraan uit Emmen en een droneteam uit Heerenveen ondersteunden de zoekactie. De omgeving werd afgezet.
Later op de avond werd een lichaam uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen signalen die wijzen op een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend gemaakt.