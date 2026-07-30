Partij vóór het Noorden stelt vervolgvragen over BIZ in Winschoten

WINSCHOTEN – De Partij vóór het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Janet de Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of de beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt.
Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen.
Daarnaast ontvangt de Partij vóór het Noorden signalen van ondernemers dat activiteiten zich vooral concentreren op een beperkt deel van het centrum. De fractie vindt het belangrijk dat alle ondernemers die een BIZ-bijdrage betalen kunnen profiteren van de gezamenlijke investeringen.
Met de vervolgvragen vraagt de Partij vóór het Noorden aandacht voor transparantie, een zorgvuldige besteding van gemeenschapsgeld en een goede betrokkenheid van ondernemers bij de evaluatie en de eventuele nieuwe BIZ-periode.
Janet de Wal: “De BIZ is een belangrijk instrument voor een aantrekkelijk en levendig centrum. Daarom vinden wij dat ook duidelijk moet zijn wat de investeringen opleveren en dat alle ondernemers daarvan kunnen profiteren.”
Bron: Partij vóór het Noorden