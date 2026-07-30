Politie zoekt getuigen explosie Klazienaveen

KLAZIENAVEEN – Afgelopen nacht kreeg de politie iets na 00.30 uur melding van een explosie aan de Pastoor A.C. Damesstraat in Klazienaveen. Er raakte niemand gewond, maar meerdere woningen en een auto raakten beschadigd.
Zowel de brandweer als de politie kwam ter plaatse. Er is direct een onderzoek gestart. Agenten hebben gesproken met buurtbewoners en er worden camerabeelden veiliggesteld. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar eventuele sporen.
Doelbewuste actie
Op basis van het eerste onderzoek is het vermoeden dat het explosief doelbewust is geplaatst. De politie vermoedt dat er een onderliggend conflict aan ten grondslag ligt. Het is onduidelijk of er één of meerdere personen betrokken zijn bij de explosie. Wel is duidelijk dat in ieder geval één verdachte:
- een smal postuur heeft
- geheel in het zwart gekleed was
- sneakers met reflectie droeg
De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben vlak voor of na 00.30 uur, in de nacht van woensdag 29 juli op donderdag 30 juli. Ook vandaag zijn agenten aanwezig in de wijk. Er wordt opnieuw contact gezocht met buurtbewoners en de politie hoopt camerabeelden veilig te kunnen stellen. Heeft u iets gezien en/of heeft u beelden, maar bent u vandaag niet thuis en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan alstublieft contact op via 0900 – 88 44.
Weet u wie meer?
Heeft u iemand rond het genoemde tijdstip gezien in de buurt van de Pastoor A.C. Damesstraat? Het kan ook zijn dat iemand in uw omgeving zich verdacht gedroeg of dat u om een andere reden het vermoeden heeft dat iemand betrokken is geweest. Deel uw informatie dan met de politie via de Opsporingstiplijn 0800 – 60 70. Weet dat u bij het delen van informatie ook altijd anoniem kunt blijven, neem in dat geval contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Informatie delen kan ook altijd online, via www.politie.nl of www.meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Politie Drenthe