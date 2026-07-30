Veendammer Nederlands kampioen 3×3 basketbal

AMSTERDAM, VEENDAM – De Veendammer Boaz Kremer (14) is afgelopen weekend in Amsterdam Nederlands kampioen 3 tegen 3 basketbal geworden. Tijdens het NK kwamen de beste teams uit het hele land samen na een reeks plaatsingstoernooien. Het 3 tegen 3 seizoen start na het reguliere 5 tegen 5 basketbalseizoen en wordt vooral buiten op pleintjes gespeeld. Wedstrijden duren maximaal tien minuten of tot een van de teams 21 punten bereikt.
Boaz begon drie jaar geleden met basketballen bij Aquila Wildervank en stroomde dit seizoen door naar de jeugdopleiding van Celeritas Donar in Groningen, actief in de Eredivisie. Hij is de zoon van Joseph Kremer, eigenaar van de bekende winkel Juwelier Kremer in Veendam. Basketbalvriend Hidde, speler bij ZZ Leiden, vroeg hem om samen met twee andere teamgenoten een duidelijke missie te starten: kampioen worden in de categorie onder 14.
Het plaatsingstoernooi in Groningen moest het team laten schieten, maar in Utrecht, Zaanstad en Almere werden overtuigende zeges geboekt. Daarmee lag de weg naar Amsterdam open. Zaterdagochtend gingen de jerseys opnieuw aan en werden de veters extra strak gestrikt voor drie pouleduels, een halve finale en de allesbeslissende finale.
De ploeg bleef in de poule ongeslagen, overleefde een spannende halve finale en moest in de eindstrijd tot het uiterste gaan. Het lukte: Boaz en zijn teamgenoten kroonden zich tot Nederlands kampioen 3 tegen 3.
Bron en foto’s: parkstadveendam.nl/ingezonden door Joseph Kremer