Zomerse Ierse klanken van FATH zorgen voor sfeervolle avond op Camping Moekesgat

TER APEL – Onder een stralende zomerzon verzorgde de Ter Apeler folkgroep FATH woensdagavond een bijzonder optreden op Camping Moekesgat. De band speelde belangeloos voor campinggasten en belangstellenden uit Ter Apel tijdens een ontspannen repetitieavond in akoestische setting. De combinatie van de muziek, de warme zomeravond en de gemoedelijke sfeer zorgde voor een gezellige bijeenkomst die tot in de late uurtjes duurde.
Camping Moekesgat organiseert deze zomer volop activiteiten voor haar gasten. Zo vond eergisteren een viswedstrijd plaats bij Forellenkwekerij De Slegge in Ter Apelkanaal en die avond een gezellige Hollandse avond met livezanger op het programma. Het akoestische optreden van FATH vormde opnieuw een sfeervolle aanvulling op het recreatieprogramma van de camping.
De band FATH bestaat inmiddels 21 jaar en heeft zich in de regio ontwikkeld tot een bekende vertolker van traditionele Ierse volksmuziek. Op de vraag waarom de band juist voor Ierse muziek heeft gekozen, is het antwoord duidelijk: “We hebben van alles geprobeerd: Nederlandstalige muziek, nummers uit de jaren zeventig, maar uiteindelijk heeft de Ierse muziek ons hart gestolen. We zijn ook in Ierland geweest en hebben ervaren hoe de muziek daar leeft. Dat doet echt iets met je,” vertelt een van de bandleden.
De naam FATH is samengesteld uit de voorletters van de vier muzikanten: Foppe Wesseling, Andries Kieffer, Tonnie Scholte en Harm de Vries. In 2005 werd de formatie min of meer toevallig opgericht door initiatiefnemer Foppe Wesseling. Sindsdien brengt het viertal akoestische, meerstemmige Ierse folk ten gehore, met een afwisselend repertoire van gevoelige ballades, traditionele dansmuziek en sfeervolle pubsongs.
Tijdens het optreden genoten campinggasten en bezoekers zichtbaar van de muziek. De ontspannen sfeer, de zomerse temperaturen en de herkenbare Ierse klanken maakten het tot een geslaagde avond, waarbij volop werd meegezongen.
Wie FATH nog eens live wil horen, krijgt daarvoor opnieuw de gelegenheid. Op zaterdag 26 september treedt de band wederom op tijdens de vierde editie van het Vroug Thuus Festival op Camping Moekesgat in Ter Apel. Het volledige programma van het festival is te vinden op www.vrougthuus.nl.
André Dümmer