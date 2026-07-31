Groningen 1 zendt live uit bij de truckrun

VLAGTWEDDE – Zaterdag zendt Groningen 1 live uit bij de truckrun. De locatiewagen staat op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg.
Zaterdag wordt om 12.30 uur de 32ste editie van de Week der Besten geopend. Het thema is dit jaar: Disco Fever.
Traditioneel begint de Week der Besten met een Truckrun. Mensen met een beperking worden in gelegenheid gesteld om als bijrijder een ronde in een truck mee te rijden. Dit jaar wordt de zuid lus gereden, richting Sellingen en omstreken.
Groningen 1 zendt die dag van 11.00 tot 13.00 uur het programma Brunchroom live vanaf het evenemententerrein aan de Onstwedderweg uit. Presentatie: Henk Guchelaar en Geert Smit. De techniek is in handen van Bert Korvemaker.