DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Aan de Wiesenstraße in Haren is gistermiddag om 14.50 uur een akker van 2,5 hectare met stro in brand geraakt. Brandweer Schöninghsdorf en Rütenbrock kwamen met zes voertuigen en 30 manschappen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De boer heeft een deel van de akker omgeploegd om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Om 16.55 uur vond gisteren op de B408 bij Haren een ongeval plaats. Een 60 jarige bestuurster van een VW Golf zag een VW Golf, bestuurd door een 77 jarige man, over het hoofd, toen zij linksaf de A31 wou oprijden. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de 77 jarige zwaargewond. De veroorzaakster van het ongeval raakte lichtgewond. Beide slachtoffers werden per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Noord Emsland
Het Openbaar Ministerie van Osnabrück en de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim verrichten een grootschalig onderzoek naar de exploitant van een rijschool in Noord-Emsland. Het onderzoek wordt geleid door het onderzoeksteam: “Modulverkauf” van het politiebureau in Papenburg.
Het onderzoek betreft vermoedelijke handelsfraude en andere strafbare feiten in verband met het aanbieden van bijscholingscursussen voor beroepschauffeurs. Momenteel worden meer dan 1000 verdachte gevallen uit heel Duitsland onderzocht. In de loop van het onderzoek wordt ook de echtgenote van de rijinstructeur verdacht van medeplichtigheid aan de bovengenoemde strafbare feiten.
Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Osnabrück heeft de rechtbank van Papenburg een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de verdachte. Dit bevel werd op 23 juli 2026 ten uitvoer gelegd. Vervolgens werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank van Papenburg.
Na zijn verschijning voor de rechter werd het arrestatiebevel onder bepaalde voorwaarden opgeschort. De verdachte mag Duitsland niet verlaten. Hij moest ook zijn identiteitsdocumenten inleveren, zich tweemaal per week melden bij een politiebureau en borg betalen.
Het onderzoek is nog gaande. Vanwege de lopende strafzaak kunnen er op dit moment geen verdere details over het onderzoek worden vrijgegeven.