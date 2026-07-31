Landelijk vuurwerkverbod vanaf 1 augustus van kracht: verkoop consumentenvuurwerk stopt definitief

DEN HAAG – Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten treedt op 1 augustus 2026 officieel in werking. Daarmee geldt tijdens de komende jaarwisseling (2026-2027) voor het eerst een verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren. Alleen licht F1-vuurwerk, zoals sterretjes en trektouwtjes, blijft toegestaan.

Met de publicatie van het inwerkingtredingsbesluit van de Wet veilige jaarwisseling en het bijbehorende besluit over lokale ontheffingen in het Staatsblad is het verbod definitief. De initiatiefwet van Progressief Nederland en Partij voor de Dieren werd vorig jaar al goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Strengere regels voor lokale ontheffingen

Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarden een ontheffing te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen voor het organiseren van een vuurwerkshow. Na kritiek van de Raad van State is het oorspronkelijke besluit aangepast.

Zo gelden voortaan dezelfde veiligheidsafstanden als voor professionele vuurwerkshows. Afhankelijk van het type vuurwerk moet een afstand van 15, 40 of 60 meter worden aangehouden.

Daarnaast kunnen alleen verenigingen of stichtingen met een duidelijke lokale binding een ontheffing aanvragen. Daarbij kan worden gekeken naar het vestigingsadres, eerdere activiteiten of de statutaire doelstelling. De regeling is bedoeld voor onder meer buurt-, wijk- en sportverenigingen.

Gemeenten bereiden zich voor

Met de invoering van de wet hebben gemeenten de komende maanden de tijd om zich voor te bereiden op de eerste jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. Het kabinet start deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Daarnaast verschijnt een handreiking voor gemeenten over de behandeling van ontheffingsaanvragen en worden inleverdagen georganiseerd voor consumenten die nog vuurwerk in bezit hebben.

Grote gevolgen voor vuurwerkbranche

Voor vuurwerkverkopers heeft het verbod grote financiële gevolgen. Een aanzienlijk deel van hun jaaromzet werd traditioneel behaald tijdens de laatste drie verkoopdagen van het jaar. Vooral gespecialiseerde verkooppunten, die vrijwel volledig afhankelijk zijn van de vuurwerkverkoop rond de jaarwisseling, worden hard geraakt.

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren bovendien fors geïnvesteerd in de aanleg van verplichte, zwaar beveiligde opslagbunkers om aan de wettelijke eisen voor vuurwerkopslag te voldoen. Door het verbod dreigen deze investeringen grotendeels waardeloos te worden.

Het kabinet heeft 100 miljoen euro gereserveerd om vuurwerkondernemers financieel te compenseren. Volgens brancheorganisatie Pyrotechniek Nederland is dat bedrag echter lang niet voldoende. De organisatie stelde eerder dat er minimaal 900 miljoen euro nodig is om ondernemers op een eerlijke manier schadeloos te stellen voor omzetverlies, investeringen en bedrijfsbeëindigingen.

Zorgen over vuurwerk uit het buitenland

Binnen de branche leven daarnaast zorgen dat het verbod niet zal leiden tot minder vuurwerk, maar juist tot een toename van illegale import uit het buitenland. Volgens vuurwerkverkopers zullen veel consumenten hun vuurwerk voortaan over de grens aanschaffen, waardoor de handhaving ingewikkelder wordt en de veiligheid mogelijk juist onder druk komt te staan.

Of die verwachting uitkomt, zal tijdens de komende jaarwisseling voor het eerst in de praktijk blijken.