Open dag wildpluk cursussen van In het Wilde

GASSELTE – Heb je interesse in een cursus eetbare wilde planten van In het Wilde en wil je vrijblijvend kennismaken? Kom dan op 15 augustus naar de open dag en informatiemiddag van In het Wilde.
Om een indruk te krijgen van de cursussen en elkaar te leren kennen, organiseren ze een vrijblijvende informatiemiddag. Tim en Leah vertellen je alles over wat je tijdens de cursussen kunt verwachten. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een drankje met eetbare wilde planten.
In het Wilde start begin september onder andere met een jaarcursus wildplukken en een wildplukcurus voor gevorderden. In oktober start een nieuwe tweedaagse paddenstoelencursus waar eetbare paddenstoelen aan bod komen.
Datum : 15 augustus 2026
Tijd : 13.30 – 16.00 uur
Locatie : aan de Hunze in de omgeving van Gasselte, adres krijg je na aanmelding
Aanmelden : info@inhetwilde.nl
Wil je meer informatie kijk dan op www.inhetwilde.nl
Bron en foto’s: In het Wilde