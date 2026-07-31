Opname kerkdienst vanuit te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Fokje Cnossen
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 2 augustus zenden we een opname van zondag 26 juli vanuit de Nederlandse gereformeerde kerk in Winschoten uit.

Voorganger: broeder Bultema

Schriftlezing: Prediker 6 vers 7-12  &  Prediker 8 vers 15-17 

Thema: “De kunst van een hand vol rust”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag2 augustus uitgezonden en maandagavond 3 augustus om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

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