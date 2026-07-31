Opname kerkdienst vanuit te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 2 augustus zenden we een opname van zondag 26 juli vanuit de Nederlandse gereformeerde kerk in Winschoten uit.
Voorganger: broeder Bultema
Schriftlezing: Prediker 6 vers 7-12 & Prediker 8 vers 15-17
Thema: “De kunst van een hand vol rust”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag2 augustus uitgezonden en maandagavond 3 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst