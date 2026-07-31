PRO doet met eigen lijsten mee aan waterschapsverkiezingen in Groningen en Drenthe

GRONINGEN – Progressief Nederland (PRO) doet bij de komende waterschapsverkiezingen op 17 maart 2027 met eigen kandidatenlijsten mee in de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Daarmee kiest PRO voor een zelfstandige en herkenbare vertegenwoordiging in beide waterschapsbesturen. Leden van PRO die kandidaat willen worden, kunnen zich tot en met 4 september aanmelden.



Tot nu toe vertegenwoordigden de sociaaldemocratische en de groene bestuursleden in de waterschappen verschillende lijsten en samenwerkingsvormen namelijk de PvdA en Water Natuurlijk. PRO provincie Groningen kiest er nu voor om onder de eigen naam aan de verkiezingen deel te nemen. Daarmee kunnen kiezers rechtstreeks kiezen voor een herkenbaar groen, sociaal en progressief geluid in het waterschapsbestuur.



De gevolgen van klimaatverandering zijn ook in Groningen en Drenthe steeds duidelijker merkbaar. Langdurige droogte, hevige regenval, bodemdaling, verzilting en de achterblijvende kwaliteit van het oppervlaktewater vragen om heldere politieke keuzes.



Henk Moll, Voorzitter PRO Provincie Groningen: “Waterbeheer lijkt soms vooral een technische aangelegenheid, maar achter iedere beslissing gaan politieke keuzes schuil. Waar houden we water vast, hoe beschermen we inwoners tegen wateroverlast en wie betaalt de rekening? Met een eigen PRO lijst kunnen we onze groene, sociale en progressieve keuzes duidelijk en herkenbaar aan de kiezer voorleggen.”



Waterbeleid voor iedereen

PRO wil voortbouwen op de progressieve koers die de afgelopen jaren binnen de waterschappen is uitgedragen. Daarbij staan schoon, veilig en voldoende water centraal. PRO wil dat water en bodem leidend zijn bij woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Ook moet vervuiling zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt en moet water langer worden vastgehouden om zowel droogte als wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast moet de verdeling van de waterschapslasten eerlijk zijn. Huishoudens met een laag inkomen moeten gebruik kunnen maken van een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, terwijl grote gebruikers en vervuilers een evenredige bijdrage leveren. PRO wil verder investeren in natuurlijke waterberging, veilige en klimaatbestendige dijken, biodiversiteit en een duurzame en circulaire bedrijfsvoering van de waterschappen.



Samenwerking met Water Natuurlijk blijft belangrijk

De keuze voor zelfstandige PRO-lijsten betekent niet dat PRO afstand neemt van Water Natuurlijk. Ook na de verkiezingen wil PRO blijven samenwerken met Water Natuurlijk en andere partijen die zich inzetten voor schoon water, natuur, klimaatbestendigheid en een eerlijk waterbestuur. In september starten er gesprekken tussen PRO en Water Natuurlijk om deze samenwerking in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s verder vorm te geven in de verkiezingsprogramma’s en de campagne en bij de vorming van de Dagelijkse besturen van de waterschappen. Henk Moll: “We kiezen voor een eigen lijst omdat we als PRO herkenbaar aan de verkiezingen willen deelnemen. Tegelijkertijd zullen we actief de inhoudelijke samenwerking zoeken. De grote opgaven rond klimaat, waterkwaliteit en natuur vragen om progressieve partijen die gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen.”



Kandidaten gezocht

PRO zoekt leden die zich namens de partij willen inzetten in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest of Hunze en Aa’s. De partij zoekt betrokken kandidaten met belangstelling voor de regio en voor onderwerpen als waterveiligheid, klimaat, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening en betaalbaarheid.

Leden kunnen zich tot en met 4 september 2026 aanmelden via kandidatenPROgronWaterschappen@gmail.com.

Bron: PRO