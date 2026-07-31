Tien jaar Bogdike’s Bog & Roll met internationale topacts, Amerikaanse classics en een tropische afterparty

VEENDAM – Op zaterdag 15 augustus vindt op het Museumplein in Veendam de 10e editie van Bogdike’s Bog & Roll plaats. Van 12.00 tot 18.00 uur staat het centrum van Veendam volledig in het teken van de jaren vijftig, rock-‘n-roll, boogie woogie, klassieke Amerikaanse auto’s en een flinke dosis nostalgie.
Wat tien jaar geleden begon als een kleinschalig initiatief is uitgegroeid tot één van de meest sfeervolle rock-‘n-roll-evenementen van Noord-Nederland. Het middagprogramma begint met een optreden van The Explosion Rockets met hun energieke Golden Years of Rock ‘n’ Roll Show. Speciaal voor deze jubileumeditie komt Earl Jackson over uit Engeland. Deze bekende naam binnen de internationale rock-‘n-rollscene brengt samen met The Explosion Rockets zijn fameuze Chuck Berry Tribute naar Veendam.
De afsluiter van het middagprogramma komt van Cody Lee uit London. Deze veelzijdige artiest heeft een ijzersterke reputatie binnen de Europese rock-‘n-roll- en boogiewoogiescene. Cody Lee staat bekend om zijn virtuoze pianospel en krachtige zang. Samen met The Explosion Rockets brengt hij een spetterende Jerry Lee Lewis Tribute.
Tussen de optredens door houdt DJ Swinging Rockin’ Daddy het publiek in beweging met de beste rock-‘n-rollplaten. Ook verzorgt Dansschool Let’s Swing uit Groningen spectaculaire rock´n roll dansdemonstraties.
Op en rond het Museumplein valt nog veel meer te beleven. Bezoekers kunnen tientallen prachtige Amerikaanse oldtimers bewonderen zoals Cadillacs, Chevrolets, Buicks en Pontiacs, er is een uitgebreide vintage markt met stands vol kleding, schoenen, accessoires en andere artikelen uit de fifties-sfeer. Wie zich helemaal in stijl wil laten omtoveren, kan terecht bij Reintsje en Frenz voor een authentiek jaren-vijftigkapsel. Voor de heren staat Bigsby, The Singing Barber, klaar om bezoekers van een echte rockabilly-look te voorzien. Het Bog & Roll festival is gratis toegankelijk.
Het middagprogramma duurt tot 18.00 uur. Dan gaat de gezelligheid verder in de inmiddels legendarische Hawaïan Afterparty in De Wending met DJ Rock ‘n’ Roll Siep en DJ Swinging Rockin’ Daddy en uiteraard live muziek. Dit keer zorgt Cody Lee samen met de Nederlandse band The Jive Bugs voor een heerlijk dansbare show met swing, rhythm-and-blues, rock-‘n-roll en boogie woogie.
Ook het avondprogramma is gratis toegankelijk.
Middagprogramma | 12:00 – 18:00 uur | Museumplein Veendam
Hawaïan Afterparty | vanaf 18.00 uur | De Wending, Zuidwending 199, Veendam
Bron: Ginet Venema