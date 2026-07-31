Zuiderveenfestival verplaatst naar 10 oktober

WINSCHOTEN – Het Zuiderveen Festival gaat dit jaar niet door op de oorspronkelijke datum van 1 augustus. De organisatie heeft besloten het festival te verplaatsen naar zaterdag 10 oktober, nadat bleek dat de benodigde vergunningen niet op tijd waren aangevraagd.
Volgens de gemeente Oldambt had organisator Pet van de Luijtgaarden de vergunningsaanvraag minimaal tien werkdagen voor het evenement moeten indienen. Daarnaast zou het festival niet passen binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor het evenement geen doorgang kon vinden.
Aanvankelijk leek Van de Luijtgaarden nog een alternatief te hebben gevonden. Hij wilde het festival in afgeslankte vorm laten doorgaan als demonstratie, zonder livebands maar met een dj die protestmuziek zou draaien. Na overleg met de gemeente Oldambt is deze week echter besloten om het festival volledig te verplaatsen naar 10 oktober.
Het Zuiderveen Festival zou dit jaar voor de negende keer worden georganiseerd en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in de gemeente Oldambt. Het eigenzinnige festival staat bekend om de laagdrempelige opzet en de ruimte voor creativiteit. Bezoekers kunnen meeschilderen en meebouwen aan kunstinstallaties, terwijl zij genieten van livemuziek van regionale bands.
Voor de editie van dit jaar stonden onder meer Van Piekeren, Gordo, Spinbinder, Not in My Name, Jack Shit and the Shrednecks, Jah Fullah & Di Lions Dem, Proper, Black Widow, Peter 2 en Raw op het programma.
De organisatie laat weten dat het volledige programma voor de nieuwe festivaldatum op 10 oktober binnenkort bekend wordt gemaakt.