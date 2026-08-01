24-uursstaking OV en railsector: op 9 september samen in actie tegen afbraak sociale zekerheid

REGIO – FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer roepen hun leden én alle collega’s in de sector op om op woensdag 9 september 2026 het werk gedurende 24 uur neer te leggen. Met deze gezamenlijke staking willen ze een krachtig signaal afgeven: stop de afbraak van onze sociale zekerheid.
Voor Streekvervoer geldt dat de 24-uursstaking op 9 september start vanaf begin dienst. Voor Stadsvervoer en Spoor wordt de exacte start- en eindtijd van de 24-uursstaking in september bekend gemaakt.
Het kabinet blijft vasthouden aan plannen om fors te bezuinigen op onder andere de WW en de WIA. Daarmee wordt de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast. Iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet. Dat is geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, zegt de FNV.
Het kabinet beweert dat mensen door de duur en hoogte van de uitkeringen (WW en WIA) minder snel weer aan het werk zouden gaan. Dat klopt niet. Niemand kiest ervoor om ziek te worden. Niemand kiest ervoor om arbeidsongeschikt te raken. En niemand kiest ervoor om zijn of haar baan te verliezen. Mensen die afhankelijk zijn van de WW of WIA zoeken geen luxe. Zij zoeken zekerheid. De zekerheid dat zij hun huur, hypotheek en andere rekeningen kunnen blijven betalen terwijl zij herstellen of op zoek gaan naar nieuw werk.
Bovendien worden deze regelingen al jarenlang betaald uit premies die werknemers en werkgevers samen opbrengen. Een fatsoenlijke sociale zekerheid is geen gunst, maar een recht. Het kabinet kiest ervoor om deze zekerheid verder af te bouwen. Daar komen wij tegen in actie. aldus de FNV.
De staking van 9 september staat niet op zichzelf. Ook werknemers in onder andere de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren komen in actie tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Samen laten we zien: dit is geen strijd van één sector. Dit gaat over de toekomst van werkend Nederland.
Bron: FNV