Bezoekers Atelierroute genieten van kunst in diverse disciplines

SELLINGEN – Vandaag lieten tijdens de eerste dag van de Atelierroute kunstenaars uit diverse disciplines hun werk zien en horen. Het thema dit jaar is: Theater.



Voor iedereen is er wel wat te vinden en te doen, zo veelzijdig is het aanbod dit jaar. Deze editie doen er 35 kunstenaars, 5 musici en een theatergezelschap mee aan de route verdeeld over 15 locaties. Keramiek, schilderijen, fotografie, textielkunst, beeldhouwwerk en assemblages, muziek en theater, het is er allemaal volop in allerlei vormen. De gastlocaties bevinden zich op allerlei plekken, mooie tuinen, ateliers, grote schuren en boerenerven, en ook de historische Schaapskooi van ter Borg en het kerkje ‘Opwaarts” zijn te bezoeken.

De route wordt op verschillende plekken muzikaal omlijst en zijn er mogelijkheden om even rustig te zitten met wat te eten en/of te drinken. In het kerkje Opwaarts is een speciale expositie te zien rond het thema theater, met daarnaast natuurlijk nog meer kunstenaars en de bekende catering met het gezellige terras.

Ook bij Kopje Genieten is het weer goed toeven met een kombinatie van kunst en de bekende bakkunst met alles wat daarbij hoort. Ook halverwege is nog een fijne rustmogelijkheid, terwijl ze de sanitaire voorzieningen niet zijn vergeten. Dit alles is duidelijk op de routekaart terug te vinden. Alle locaties zijn met vlaggen aangegeven, waar nodig met extra borden.

In het Openluchttheater “de Barkhoorn” zijn korte stukjes theater te zien samen met zeer kleurrijk en vrolijk schilderwerk. Het thema Theater krijgt extra aandacht met een zoektocht naar 15 letters die samen twee woorden vormen. Op elke locatie is een klein schilderijtje met een letter te vinden. Op de formulieren die langs de hele route zijn te vinden kunnen die tot de oplossing gepuzzeld en als het klaar is op een locatie weer ingeleverd worden. Er is een leuke prijs mee te winnen!

De Atelierroute vind je aan de zuid/west zijde van Sellingen en is ongeveer 8 kilometer lang. De route is bij uitstek geschikt om met de fiets te verkennen. De route is natuurlijk met de auto te bezoeken, maar ook geheel of gedeeltelijk te lopen. Ook hiervoor kun je de routekaart gebruiken, die te vinden is op de flyers, de website www.atelierroutedebeetseterborg.nl en op de facebookpagina.

De route is gratis toegankelijk. Ook morgen (zondag) zijn alle locaties van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Johannes Velthuis bezocht vandaag een gedeelte van de kunstlocaties. Zijn foto’s vindt u onderaan dit artikel en op zijn Facebook. Morgen bezoekt hij de rest van de deelnemers.