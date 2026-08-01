Boermarke/Boerhoorn winnaar straatversiering Week der Besten

VLAGTWEDDE – De 32e editie van de Week der Besten is vandaag officieel van start gegaan. Het thema van dit jaar is ‘Disco Fever’, een onderwerp dat door de inwoners van Vlagtwedde zelf is gekozen. Daarmee wordt teruggeblikt op de periode waarin het dorp bekendstond om zijn vele dancings en bruisend uitgaansleven.
Een van de vaste onderdelen van de feestweek is de verkiezing van de mooist versierde straat. Vanmiddag trok een deskundige jury door het dorp om de verschillende straten te beoordelen. Op veel plekken was het discothema op creatieve wijze uitgewerkt, met opvallende decoraties, kleurrijke versieringen en enthousiaste buurtbewoners.
De eerste prijs ging naar Boermarke/Boerhoorn. Volgens de jury wist deze straat zich te onderscheiden met een originele en tot in detail uitgewerkte versiering. De indrukwekkende, zelfgemaakte koptelefoon leverde de buurt bovendien de originaliteitsprijs op.
De Wollinghuizerweg eindigde op de tweede plaats. De straat viel niet alleen op door de uitgebreide aankleding, maar ook door de grote betrokkenheid van de bewoners. Vooral de zelfgemaakte discoballen van bekertjes trokken de aandacht van de jury.
De Schoolstraat behaalde de derde plaats. De jury was onder de indruk van de sfeervolle invulling van het thema, met onder meer een DJ-booth en een dansvloer. Ook de warme ontvangst door jong en oud werd gewaardeerd.
De aanmoedigingsprijs ging naar Wilmerskamp. De organisatie sprak haar waardering uit voor de inzet van de buurt en hoopt de straat volgend jaar opnieuw terug te zien.
Met de feestelijke opening en de prijsuitreiking is de Week der Besten officieel begonnen. De komende dagen staan in Vlagtwedde verschillende activiteiten op het programma, waarbij het dorp volledig in het teken staat van Disco Fever. De uitbundig versierde straten laten zien dat de inwoners ook dit jaar weer alles uit de kast hebben gehaald om van de feestweek een succes te maken.
Foto’s: Catharina Glazenburg