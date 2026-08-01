De Burchtspeulers spelen: “De Koning te rijk”

WEDDE – Op zondag 30 augustus spelen de Burchtspelers, onder regie van Mieke de Wit “De Koning te rijk” op het terrein van de Burcht in Wedde.
Het is januari 1829 en notaris Koning uit Bellingwolde leest in de Groninger Courant dat het Huis te Wedde, beter bekend als de Drostenborg, door de Stad Groningen te koop wordt aangeboden. Hij heeft interesse, maar zou het hem ook lukken de Borg te bemachtigen? En tegen welke prijs?
Er zijn 2 voorstellingen
Om 14.00 uur
Om 16.00 uur
Kaarten zijn van 17 tot en met 28 augustus verkrijgbaar via tel.nr 06 30250077 (whatsapp)
Of via de mail: deburchtspeulers@gmail.com
Afhalen van de kaarten uit de voorverkoop in overleg.
Aan de kassa is alleen contante betaling mogelijk.
Bron: De Burchtspeulers