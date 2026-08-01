Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst op 2 augustus a.s., waarin ds. L.P.J. van Bruggen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 11.00 uur.
De Schriftlezing komt uit Lukas 10: 1-9 (De uitzending van de zeventig: ‘Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou’, vs. 1, ‘Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven’, vs. 3).
Voorafgaand aan de dienst is er koffie in de kerk. Vanaf 10.15 uur bent u welkom. Graag tot morgen!
Bron: De Kerkenraad.