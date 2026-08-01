Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

Weerbericht van maandag 27 juli : Van rustige opstart naar een snikhete midweek

Vandaag en Morgen. We starten de week nog betrekkelijk rustig. Maandag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af bij 21 graden en een matige westenwind. Dinsdag stroomt er al een flinke dosis warmte onze regio binnen. De zon krijgt volop de ruimte en de temperatuur loopt direct op naar 27°C.

Woensdag en Donderdag. Richting het midden van de week barst het zomerweer los. Woensdag wordt het zonovergoten en tropisch warm met temperaturen die in onze streek kunnen oplopen tot maar liefst 32°C. Ook donderdag blijft de broeierige hitte hangen bij een maximum van rond de 29°C tot 30°C. Pas later op de donderdag neemt de kans op een verfrissende onweersbui toe.

Vrijdag en Zaterdag. Vanaf vrijdag doet het kwik weer een stapje terug. De grootste hitte trekt richting het oosten, waardoor we terugkeren naar aangenamere zomertemperaturen tussen de 23°C en 25°C. Het weekend verloopt met een mix van zon en stapelwolken grotendeels droog en aangenaam.

Tip van de redactie: Bereid je voor op een paar zeer hete dagen halverwege de week! Zorg dat je woensdag en donderdag voldoende water drinkt, zoek tijdens de heetste uren van de dag de schaduw op in de Sellinger bossen en vergeet je niet in te smeren als je het water bij de Wedderbergen opzoekt.