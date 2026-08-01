Geslaagd Letterfeest Summerfun bij Kinderhotel Burcht Wedde

WEDDE, VEENDAM – De Summerfun-activiteit bij Burcht Wedde is uitgegroeid tot een groot succes. Tijdens de zomerse dag genoten kinderen vandaag van een afwisselend programma vol spel, ontdekking en plezier in de historische omgeving van de burcht.
Onder begeleiding deden de kinderen mee aan verschillende activiteiten en leerden zij op een speelse manier meer over de geschiedenis van Burcht Wedde. Er werd volop gelachen, gespeeld en samengewerkt, waardoor de dag voor veel deelnemers een mooie vakantieherinnering werd.
De organisatie van Summerfun Veendam kijkt tevreden terug op de geslaagde activiteit. Ook de komende weken staan er tijdens de zomervakantie nog diverse activiteiten op het programma. Meer informatie hierover is te vinden op de website en de Facebookpagina van Summerfun Veendam.
Info en foto’s: Willem vander Werf, parkstadveendam.nl