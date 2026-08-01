DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen zaterdag 18 juli 20:00 uur en dinsdag 21 juli 20:00 uur heeft in een buurthuis in Rütenmoor-West, Haren een poging tot inbraak plaatsgevonden. De daders hebben geprobeerd via meerdere deuren en ramen binnen te komen. Dit is hen niet gelukt. De poging tot inbraak heeft een schade van circa € 1.000 veroorzaakt. Getuigen die in de bovengenoemde periode verdachte personen of voertuigen hebben gezien, of die informatie hebben over het incident, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.
Rond 14:55 uur vond gisteren op de K225 in Haren een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij drie mensen gewond raakten, sommigen levensbedreigend. Een 44-jarige bestuurder reed in zijn Opel Corsa op de K225, komend vanuit de richting van de Wesuwe. Toen hij linksaf de Harener Straße (K242) wilde inslaan, zag hij kennelijk een tegemoetkomende 52-jarige motorrijder niet. De twee voertuigen botsten.
De 44-jarige bestuurder liep levensbedreigende verwondingen op en werd per ambulance naar een ziekenhuis in Meppen gebracht. De motorrijder liep eveneens levensbedreigende verwondingen op en werd per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. De 42-jarige vrouwelijke passagier in de Opel Corsa raakte ernstig gewond. Zij zat na het ongeval vast in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd.
De brandweerkorpsen van Rütenbrock en Haren rukten uit met in totaal vijf voertuigen en ongeveer 29 manschappen. Naast het bevrijden van de beknelde passagier, hielpen de hulpdiensten ook bij het beveiligen van de ongevalslocatie. De weg was enkele uren volledig afgesloten.