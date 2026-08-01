Mega wens-discobal onderweg naar Truckrun Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Gisteravond is de mega-wens-discobal naar het evenemententerrein in Vlagtwedde gebracht. Hier zal om 13.00 uur de officiële opening van de Week der Besten plaatsvinden.
Aansluitend zullen de truckers door Vlagtwedde en omgeving rijden om zoveel mogelijk mensen een fantastische middag te bezorgen.
Vanaf 12.00 uur is er ook de Mogelijkheid om een stukje folie te kopen (3.00 euro) om daarop een wens te schrijven. Dit kan voor jezelf, de buurvrouw, een kennis of de plaatselijke verenigingen zijn. Deze wens wordt dan op de discobal geplakt, en na de week der Besten zal er dan 1 of meerdere wens(en) in vervulling worden gebracht. Een deskundige jury zal de mooiste, leukste, origineelste wens(en) uitzoeken.
Ook bij de Vlagtwedder winkeliers kan een stukje wensfolie gekocht worden. Deelnemende winkeliers zijn: Frey oogzorg, Drankencentrum, Gek op Wol, Jumbo, Restaria Westerwolde, Da drogist, Pand 5 Mode, Primera, Agnes Fleur Bloemenboetiek, van Hoorn dierenspeciaalzaak, Arjan Borgers 2-wielers, Blokker/Toys2Play, Bakkerij Frans, en de Welkoop.
Tijdens de braderie is er eveneens de mogelijkheid om een stukje wensfolie te kopen.
Het uiteindelijke resultaat van de wens-disco-bal zal te zien zijn tijdens de silent disco, zaterdag 8 augustus, 20.00 uur 2026, op het plein achter P.C. Rendering. Hier kan een hoofdtelefoon gehuurd worden voor 2.50 euro. Hiermee kun je zelf een keuze maken uit 1 van de 3 verschillende dj’s waarop 15 minuten gedanst kan worden. Ook dit geld wordt gebruikt voor het in vervulling laten gaan van de mooiste, leukste of origineelste wens.
Dus kom langs, koop een stukje folie, of dans mee en wie weet gaat jouw wens in vervulling.
Bron en foto’s: Henk Vieregge