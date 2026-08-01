Truckrun Vlagtwedde: Niet toeteren op plekken waar paarden en koeien lopen

VLAGTWEDDE – Evenals vorig jaar heeft de organisatie voor de deelnemers aan de Truckrun een verzoek: Niet toeteren op plekken waar paarden en koeien lopen.
Om de chauffeurs van de 160 deelnemende trucks hieraan te herinneren zijn langs de route borden geplaatst. De trucks vertrekken vanaf ongeveer kwart voor twee vanaf het evenemententerrein in Vlagtwedde voor een rit door Westerwolde-Zuid. Dit is de route:
Start evenemententerrein Onstwedderweg-Weenderstraat-Jipsingboertangerweg-Voorbeetseweg-Beetserweg-Sellingen: Dorpsstraat-Lammerweg-Jipsinghuizen: Wollinghuizerweg-Hogebrugweg-Wollingboerweg-Bourtange: Vlagtwedderstraar-Bourtangerstraat-Vledderkamp-Vlagtwedde: Wilhelminastraat-Schoolstraat-Wedderstraat-(oude) Onstwedderweg- einde evenemententerrein
De Truckrun is al vele jaren de opening van de Week der Besten. Deze dag is bedoeld om bijrijders met een beperking een fantastische dag te bezorgen door ze mee te nemen in een truck voor een rondrit door Westerwolde.