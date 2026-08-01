VLAGTWEDDE – Truckrun weer een prachtig evenement bij start Week der Besten in Vlagtwedde
Vanmiddag opende burgemeester Jaap Velema bij de start van de truckrun de 32e Week der Besten in Vlagtwedde.
Een week weer vol uitdagingen noemde hij het en hij prees de organisatie van deze week voor al het werk wat nu al is verzet.
Burgemeester Velema kocht ook een paar stickers en schreef daarop zijn wensen en plakte de sticker op de Mega Wens Discobal.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan “Schuldhulpmaatje Westerwolde”.
De discobal zal staan op alle locaties waar de diverse activiteiten zullen plaatsvinden.
Inmiddels is het een traditie dat deze week wordt gestart met de Truckrun, een toertocht door Westerwolde met de prachtigste trucks.
Een feest voor de organisatie en alle vrijwilligers maar ook voor chauffeurs en hun bijrijders, mensen met een beperking die de dag van hun leven hebben en nu al weer uitkijken naar volgend jaar.
Zo’n 160 combinaties rolden over de zuidelijke route: Richting Jipsingboertange, Sellingen en langs Bourtange weer naar het evenemententerrein.
Langs de route stonden weer heel veel toeschouwers die enthousiast werden toegezwaaid door de bijrijders en andersom.
Op het evenemententerrein konden de deelnemende chauffeurs nog de mooiste trucks kiezen en werd er nog de decibellencontest gehouden.
Voor de chauffeurs is het met de tocht niet afgelopen, zij hebben nog een klein feestje met een hapje en drankje en kunnen eventueel nog de nacht doorbrengen op het evenemententerrein.
Truckrun weer een prachtig evenement bij start Week der Besten
VLAGTWEDDE – Truckrun weer een prachtig evenement bij start Week der Besten in Vlagtwedde