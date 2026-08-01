Unieke demonstratie boomzaag bij De Stelmakerij Wever in Mussel

MUSSEL – Op zaterdag 8 augustus is De Stelmakerij Wever in Mussel van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Bezoekers zijn van harte welkom om kennis te maken met een van de meest bijzondere historische ambachten van Nederland.
Tijdens deze dag vindt om 11.00 uur en 13.00 uur een demonstratie plaats van de historische boomzaag. Het betreft de tweede demonstratie van dit jaar, waarbij bezoekers kunnen zien hoe hout vroeger op traditionele wijze werd verwerkt.
De Stelmakerij Wever biedt een unieke inkijk in het vakmanschap van de stelmaker en het gebruik van authentieke gereedschappen en technieken. Voor liefhebbers van historie, techniek en ambacht is dit een bijzonder evenement dat niet vaak meer te beleven is.
Meer informatie is te vinden op de website van De Stelmakerij Wever en via diverse online informatiebronnen.
De Stelmakerij Wever
Mussel
Open: 10.00 – 16.00 uur
Demonstraties boomzaag: 11.00 uur en 13.00 uur
Toegang voor jong en oud. Van harte welkom!
Bron: Jeroen Wever