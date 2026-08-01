Video van de Truckrun Vlagtwedde (Foto-Update)

VLAGTWEDDE, WESTERWOLDE – Vandaag deden 160 truckers mee aan de jaarlijkse Truckrun tijdens de start van de Week der Besten. Zij bezorgden mensen met een beperking, die als bijrijder mee mochten, een onvergetelijke middag.
Freddy Stötefalk stond langs de route en maakte onderstaande video en fotoverslag.
Onderstaande foto’s zijn van Altjo Wubbema. Deze zijn in Jipsingboertange gemaakt. Meer foto’s vindt u op zijn Facebook.
Voor de app gebruikers, de video vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=9-i18TlLXvo