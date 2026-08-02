Aardbeving bij Veendam

VEENDAM – Gisteravond vond bij Veendam een aardbeving plaats.
Gisteravond vond om 22.26 uur bij de Noorderweg in Veendam een aardbeving plaats. De beving was op drie kilometer diepte en had een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. De gemeten grondbewegingen vallen in de categorie niet‑voelbaar, waardoor inwoners geen trillingen hebben gemerkt.
Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving, wat betekent dat deze samenhangt met menselijke activiteiten in de ondergrond. De ruwe meetgegevens en seismogrammen zijn beschikbaar via de seismologische diensten van het instituut.
Dit is de zeventiende op land geregistreerde aardbeving in Groningen en Noord Drenthe dit jaar:
31 januari Garrelsweer 1.1
31 januari Ten Post 0.9
1 februari Overschild 0.5
16 februari Usquert 0.9
8 maart Marum 1.5
14 maart Eleveld Drenthe 3.0
14 maart Geelbroek Drenthe 1.3
19 april Harkstede 0.9
4 mei Meerstad 0.3
4 mei Uithuizen 1.1
7 mei Zandeweer 1.8
11 mei Appingedam 1.9
7 juni Farmsum 0.9
16 juni Garrelsweer 1.1
24 juni Meedhuizen 1.4
26 juli Sappemeer 1.6
1 augustus Veendam 1.4