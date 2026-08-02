Brandweer Stadskanaal meerdere keren in touw voor buitenbranden

STADSKANAAL, NIEUW-BUINEN – Brandweer Stadskanaal is vandaag meerdere keren opgeroepen voor buitenbranden.
Rond drie uur vanmiddag was er een melding van een gebouwbrand aan de Kathodeweg in Stadskanaal. Rondom een voormalig pand van Philips werd een brandlucht geroken. Ook de hoogwerker ging naar de zijkant van het gebouw, maar die hoefde niet ingezet te worden. Naar verluidt werd er een kleine brand geblust.
Om iets na vier uur vanmiddag stonden aan de Stationsstraat in Nieuw-Buinen bosjes in brand. Hiervoor werd ook de tankauto van brandweer 2e Exloërmond gealarmeerd.
Om zes uur vanavond was aan de Rodellaan in Stadskanaal sprake van een bermbrand. Een voorbijganger belde de brandweer. Het vuur werd geblust en het veld werd goed nat gemaakt.
Over de oorzaak van de branden is niets bekend.
Door langdurige droogte is het risico op natuurbranden groter en kunnen branden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Een kleine brand in bos of heide kan zich snel uitbreiden, met als grootste gevaar dat mensen door het vuur ingesloten raken.