DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Gisteren is tussen 10.45 en 17.37 uur bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Getuigen die in de bovengenoemde periode verdachte personen of voertuigen hebben gezien, of die informatie hebben over het incident, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.
Bunde
De politie heeft vannacht aan de Leege Weg in Bunde een 49 jarige man aangehouden. Hij bestuurde een auto, terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde en bovendien niet in het bezit was van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens; hij verzette zich zowel fysiek als verbaal.
Meppen
Tussen 6.50 en 7.45 uur is gisteren op het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Dieselstraße in Meppen brand ontstaan. De brand was in een machine die plastic in balen perst. De brandweer van Meppen ging met vijf voertuigen en 23 manschappen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er is onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Hierbij kwam aan het licht dat er een stuk aluminium in de pers beland was, waardoor mogelijk vonken of wrijvingswarmte ontstond. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. De omvang van de materiële schade is nog niet bekend.