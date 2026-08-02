Natuurbrandjes Veendam snel onder controle

VEENDAM – De brandweer van Veendam is vanmiddag uitgerukt voor natuurbrandjes.
Om 13.40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een natuurbrand bij Golfclub De Compagnie aan de Golflaan in Veendam. In een bosachtig deel van het terrein was een kleine brandhaard ontstaan.
Een medewerker van de golfclub heeft met een brandblusser direct eerste bluswerk uitgevoerd. De brandweer heeft het vuur daarna volledig afgeblust. Door de aanhoudende droogte in combinatie met warm weer kan vuur zich in bosrijke omgeving snel ontwikkelen, maar de situatie was snel onder controle.
Kort na deze inzet heeft de brandweer aan de Bergweg in Veendam nog een klein buitenbrandje geblust. Ook daar bleef het vuur beperkt en was de brandweer snel klaar.
Bron en foto’s: Hemmo Kuiper – Kuiper Fotografie