Ook op de tweede dag veel bezoekers bij Atelierroute Beetse – Ter Borg

SELLINGEN – Tijdens deze tweede dag van de Atelierroute wisten weer veel belangstellenden de Beetse en Ter borg te vinden.
Dit jaar deden er 35 kunstenaars, 5 musici en een theatergezelschap mee aan de Atelierroute Beetse en Ter Borg. Verdeeld over 15 locaties was er keramiek, schilderijen, fotografie, textielkunst, beeldhouwwerk en assemblages, muziek en theater te bewonderen. Het thema was: Theater.
De gastlocaties bevonden zich op allerlei plekken, mooie tuinen, ateliers, grote schuren en boerenerven. Ook de historische Schaapskooi van ter Borg, Kopje Genieten en het kerkje ‘Opwaarts” waren te bezoeken. In het kerkje was een speciale expositie te zien rond het thema theater, met daarnaast natuurlijk nog meer kunstenaars en de bekende catering op het gezellige terras. In het Openluchttheater “de Barkhoorn” waren korte stukjes theater, samen met zeer kleurrijk en vrolijk schilderwerk te zien.
Beide dagen wisten de bezoekers de kunstlocaties goed te vinden. Mede door het prachtige weer was het een geslaagd evenement.
Foto’s: Johannes Velthuis. Meer foto’s staan op zijn Facebook.