Roon Staal oogst veel waardering tijdens uitverkochte zomerconcerten in Veendam

VEENDAM – Zanger en pianist Roon Staal heeft afgelopen zaterdag in de Grote Kerk in Veendam twee succesvolle zomerconcerten gegeven. Beide concerten waren volledig uitverkocht en trokken veel liefhebbers van zijn intieme luisterconcerten.
Met zijn persoonlijke benadering en authentieke uitstraling wist Staal vanaf het eerste moment een warme en sfeervolle ambiance te creëren. Het publiek werd meegenomen in een afwisselend programma met bekende klassiekers en eigen composities.
Op het repertoire stonden onder meer Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Annie’s Song van John Denver. Daarnaast bracht Staal ook eigen nummers ten gehore, waaronder Nog Elke Dag en Help Me Through The Night.
Met zijn verfijnde pianospel en warme tenorstem wist de zanger het publiek zichtbaar te raken. De combinatie van muziek, emotie en de bijzondere ambiance van de Grote Kerk maakte de concerten tot een indrukwekkende muzikale belevenis.
De extra zomerconcerten in Veendam maakten deel uit van een reeks optredens die Roon Staal deze zomer verzorgt. De grote belangstelling en de twee uitverkochte voorstellingen onderstrepen opnieuw zijn populariteit bij het publiek.
Foto’s: Peter Panneman