Veel modder, water en doorzettingsvermogen tijdens Mudrun in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De Bakker Agri-Works Mudrun in Vlagtwedde zorgde zondagmiddag opnieuw voor spektakel tijdens de Week der Besten. Onder warme zomerse omstandigheden gingen de deelnemers vanaf 13.00 uur van start bij de haven van Parc Emslandermeer voor een uitdagend parcours vol modder, water en obstakels.
De deelnemers kregen een pittige uitdaging voorgeschoteld. Het parcours voerde onder meer door modderige sloten, een met water gevulde bak en verschillende klim- en klauterhindernissen. Ook de houten palletbrug boven het water zorgde voor de nodige spanning. Deelnemers moesten hier voldoende tempo houden om de overkant te halen en te voorkomen dat zij alsnog in het water terechtkwamen.
De zomerse temperaturen maakten de uitdaging extra zwaar. De sproeiers die langs het parcours waren geplaatst, zorgden dan ook voor een welkome verkoeling. Naast de fysieke inspanning zorgden deze watermomenten ook voor veel plezier en spectaculaire beelden voor het publiek langs de kant.
Bij de wedstrijdlopers werd er fanatiek gestreden om de ereplaatsen. Bij de heren ging de overwinning naar Sven Eefsting, die het zware parcours aflegde in een tijd van 30.17 minuten. Op ruime achterstand eindigde Thijs Huiges als tweede, terwijl Lenn Bulder de derde plaats voor zich opeiste.
Ook bij de dames was er volop strijd. Marit van Vliet kwam als winnares over de finish. De tweede plaats ging naar Jasmijn Schutte en Esmay Katuin behaalde de derde plaats.
De winnaars mochten naast een medaille ook een mooie beker in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking op het podium. Daarmee werden hun prestaties tijdens deze zware en spectaculaire editie van de Mudrun beloond.
Naast de wedstrijdlopers deden ook veel recreanten mee aan de Mudrun. Voor hen stond vooral de uitdaging, het plezier en het samen beleven van deze sportieve middag centraal. Langs het parcours zorgden familie, vrienden en andere bezoekers voor een enthousiaste sfeer.
Met een uitdagend parcours, fanatieke deelnemers en veel publiek kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van de Mudrun. Het evenement heeft inmiddels een vaste plaats binnen de Week der Besten en blijft een sportieve publiekstrekker voor Vlagtwedde.
Freddy Stötefalk
Voor de app gebruikers, de video: https://www.youtube.com/watch?v=i4smhfhg6Mg