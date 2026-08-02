Weg naar Aschendorf weer open, brug bij Papenburg komende week nog afgesloten

RHEDE, PAPENBURG – De afsluiting van de L52 tussen Rhede en Aschendorf is opgeheven. De brug bij Papenburg is nog de hele week afgesloten.
De afsluiting van de L52, de weg tussen Rhede en Aschendorf is vrijdag 31 juli om 14.00 opgeheven. Met de heropening van het traject is de verbinding weer hersteld. Aangezien er nog werkzaamheden nodig zijn, met name op het gebied van verkeersveiligheid (bijv. vangrails, bermen, taluds, enz.), rijdt het verkeer, totdat deze werkzaamheden zijn voltooid, weer via de oude brug.
Papenburg.
Werkzaamheden aan de Rheiderlandstraße (Provinciale Weg 158) in Papenburg vinden in verschillende fasen van maandag 13 juli tot en met vrijdag 14 augustus plaats. Momenteel worden aan de Halter Brücke afwerkingswerkzaamheden uitgevoerd om de constructie te repareren. Hiervoor is een volledige afsluiting van de brug voor motorvoertuigen van donderdag 30 juli (vanaf circa 15.00 uur) tot en met vrijdag 7 augustus noodzakelijk.
Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde de bouwplaats passeren. Gedurende deze periode is de toegang tot de Meyer Werft vanuit het zuiden via de Rijksweg 70 via Poort 3 mogelijk. Na 7 augustus is de toegang tot de Meyer Werft vanuit het noorden via de Halter Brücke (Poort 1) ook weer mogelijk.
Foto’s: Hilvert Huizing