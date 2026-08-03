Betrokken publiek zorgt voor verrassend hoge opbrengst bij Benefietconcerten voor Oekraïne

SAPPEMEER , GRONINGEN, SCHIERMONNIKOOG – Drie concerten, drie keer een goed gevulde kerk en een totaalopbrengst van maar liefst € 11.000 voor hulp aan oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Het benefietproject onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov werd een muzikaal én menselijk succes. De concerten in de Refajahkerk in Groningen, de rooms-katholieke kerk in Sappemeer en de Got Tjark op Schiermonnikoog lieten zien hoe muziek mensen kan verbinden en hoop kan geven.

Een bijzondere prestatie leverde het Projectkoor Midden-Groningen. In slechts één week tijd studeerden de 55 zangers acht Oekraïense koorwerken in. Dat vergde grote concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Onder de inspirerende leiding van Ruben Tolmachov groeide het koor in enkele dagen uit tot een overtuigende vertolker van de rijke Oekraïense koortraditie. De warme klank, de intensiteit en de betrokkenheid waren in alle concerten duidelijk hoorbaar.

Een van de meest indrukwekkende momenten van de concerten was zonder twijfel het sololied van Ruben Tolmachov over de stad Kyiv. Met grote emotionele zeggingskracht bezong hij zijn geliefde hoofdstad, die al jaren wordt geteisterd door de oorlog. In de kerk was het muisstil. Velen in het publiek waren zichtbaar ontroerd: hier sprak niet alleen een musicus, maar ook een man die zijn vaderland een warm hart toedraagt.



Rubens vrouw Olena heeft een indrukwekkend bereik, moeiteloos zingt ze mee met de hoogste sopraanpartijen in het koor en in een solo liet ze horen dat ze ook over een diep-donkerbruine lage altstem beschikt.



Ook de bijdrage van hun elfjarige dochter Anna Tolmachova maakte diepe indruk. Eerst speelde zij een verstild en gevoelig pianowerk, waarna zij een traditioneel Oekraïens volkslied zong. Het lied vertelt over een vrouw die op de markt peren koopt en deze thuis uitdeelt aan de mensen in haar omgeving. De peren staan symbool voor liefde, vrede en verbondenheid. Terwijl Anna zong, liep zij door de kerk en deelde daadwerkelijk peren uit aan het publiek. Het eenvoudige maar krachtige gebaar gaf het lied een extra dimensie: zij deelde niet alleen fruit uit, maar vooral een boodschap van hoop, liefde en vrede. Het leverde een van de meest ontroerende momenten van de concertreeks op.

Het publiek reageerde met een staande ovaties en veel emotionele reacties. Bezoekers spraken over een concert dat hen diep had geraakt, niet alleen door de hoge muzikale kwaliteit, maar ook door de menselijke verhalen achter de muziek.



Dat de drie concerten samen € 11.000 opbrachten voor hulp aan Oekraïne maakte het project extra bijzonder. Muziek bleek opnieuw veel meer te zijn dan kunst alleen: zij bracht mensen samen, bood troost en gaf hoop.



Dit benefietproject zal nog lang in de herinnering blijven als een indrukwekkende combinatie van artistieke kwaliteit, saamhorigheid en medemenselijkheid.

Bron: Marjan Pierhagen