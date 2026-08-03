Damtoernooien “Brunssum Open” en “Hoogeveen Open“ starten week 33

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN, BRUNSSUM – De zomerdamtoernooien “Hoogeveen Open” en “Brunssum Open” zijn onderhand een begrip geworden in de damwereld. Met “Nijmegen Open”, “Heerhugowaard Open”, “Praag Open”, “Salou Open” en “Rotterdam Open” vormen deze toernooien een goede training om in het ritme te blijven en als opstapje naar de Nationale damcompetitie die zaterdag 19 september weer van start gaat.

Van maandag 8 augustus t/m zaterdag 15 augustus start de 48e editie van “Brunssum Open” en van maandag 10 t/m 15 augustus staat de 17e editie van “Hoogeveen Open” op de wedstrijdkalender van de KNDB en FMJD oftewel de Werelddambond. Alle zogenaamde “Open” toernooien staan overigens onder auspiciën van de FMJD. De organisatie in Zuid-Limburg wordt verzorgd door “Organisatiecomité Stichting Damtoernooi Brunssum” In Hoogeveen is dat “Stichting damvrienden van Hoogeveen”. Evenals de vorige editie fungeert de sporthal Rumpen in Brunssum als wedstrijdlocatie. In Hoogeveen is dat de sporthal van het Activum.

Deelname “Hoogeveen Open” uit zes landen

In Brunssum staan momenteel 87 spelers op de deelnemerslijst met naast spelers uit Nederland uit België en Kameroen. In Brunssum staat alle 8 dagen een partij gepland.

In het Drentse Hoogeveen staan momenteel 110 spelers op de deelnemerslijst van het hoofdtoernooi, met naast Nederland, deelname uit België, Frankrijk, Kameroen, Australië en Portugal. Op alle dagen staat één ronde gepland met op dinsdag en donderdag 2 ronden. Indien één ronde per dag, wordt gestart om 13:00 uur. Op dinsdag en donderdag begint de eerste ronde om 9:30 uur en de tweede ronde om 15:00 uur. Zowel in Brunssum als Hoogeveen staan 8 ronden “Zwitsers systeem” op het programma, met een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Beide toernooien zijn sterk bezet. In Hoogeveen bedraagt de gemiddelde speelsterkte op 2000 FMJD ratingpunten. Dit komt overeen met ongeveer 1086 KNDB ratingpunten. In Brunssum nemen 17 spelers deel met een damtitel en in Hoogeveen zijn dat onderhand 29 spelers.

Zeven leden Damclub Winschoten actief in Brunssum en Hoogeveen

Onderhand gaan zeven leden van Damclub Winschoten naar de 48e editie van “Brunssum Open” en/of “Hoogeveen Open”. Albertus Kamps uit Hoogezand neemt vanaf zaterdag 8 augustus deel aan “Brunssum Open”. Daarnaast gaan MF Jakob Pronk, uit Winschoten, Egbert Wierenga uit Scheemda, Johan Tuenter uit Westerlee, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Geert Lubberink en Ryan beide uit Winschoten, maandag 10 augustus naar “Hoogeveen Open”. Ryan overigens bij het jeugdtoernooi. De arbitrage in Brunssum is in handen van Martin van der Hout uit Brunssum en in Hoogeveen Johan Demasure uit België.

Ryan uit Winschoten deelnemer jeugdtoernooi

De 9-jarige Ryan uit Winschoten is door de Hoogeveense organisatie geïnviteerd deel te nemen aan het “Hoogeveen Open Jeugdtoernooi Drenthe”. Samen met de 7 andere jeugdspelers vormen de deelnemers namelijk twee groepen van 4 spelers, om daarna een soort rondtoernooi af te werken. Op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag wordt één partij gespeeld, met op zaterdag de zogenaamde finales. Daarbij spelen de nummers 1 uit elke groep tegen elkaar voor de titel. Nummer 2 tegen elkaar voor plaats 3 en 4, enzovoort. De begintijden van de partijen lopen overigens parallel met de begintijden van de partijen in het hoofdtoernooi. Dit jeugdtoernooi is als nevenactiviteit veelal een opstap naar het hoofdtoernooi.

Bron: Geert Lubberink