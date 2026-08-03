Feestelijke start 50e Fiets Drie Daagse Sellingen

SELLINGEN – De 50e editie van de Fiets Drie Daagse Sellingen is maandagmiddag feestelijk van start gegaan. De jubileumeditie is extra bijzonder, omdat ook de Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) dit jaar haar 70-jarig bestaan viert. Daarmee staat Sellingen deze week volledig in het teken van fietsen, ontmoeting en gezelligheid.
Wat ooit begon als een toeristisch initiatief is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot een begrip in Westerwolde en ver daarbuiten. Jaarlijks weten duizenden recreatieve fietsers de weg naar Sellingen te vinden voor de afwisselende routes door natuur, cultuur en het karakteristieke Westerwoldse landschap.
Rond 15.30 uur stroomde het terras bij Hof van Sellingen al vol met deelnemers en belangstellenden. De sfeer zat er direct goed in dankzij de vrolijke klanken van de Mill Rose Jazzband uit Winschoten, die zorgde voor een muzikale ontvangst.
Om precies 16.00 uur werd de jubileumeditie officieel geopend met een indrukwekkend kanonschot van het exercitiepeloton uit Bourtange. Daarmee werd het startsein gegeven voor vier feestelijke dagen vol fietsplezier in het hart van Westerwolde. Direct daarna vertrokken de eersten van de 245 deelnemers voor hun tocht.
De vrijwilligers van de VBT zijn maandenlang druk geweest met de voorbereidingen van deze bijzondere editie. Bezoekers kunnen deze week niet alleen genieten van de prachtige fietsroutes, maar ook van muziek, entertainment en diverse verrassingen onderweg.
“De Fiets Drie Daagse draait al vijftig jaar om ontmoeten, genieten en samen actief bezig zijn. Dat we dit jubileum mogen combineren met het 70-jarig bestaan van de VBT maakt het extra bijzonder,” laat de organisatie weten.
Ter gelegenheid van beide jubilea presenteert de VBT bovendien een nieuw cultuurhistorisch wandel- en fietsrouteboekje. Hierin worden bezoekers langs bijzondere locaties en verhalen uit Sellingen en de omgeving geleid. Zo biedt het evenement niet alleen volop recreatie, maar ook de mogelijkheid om kennis te maken met de rijke geschiedenis van Westerwolde.
Met de feestelijke opening is de aftrap gegeven voor een bijzondere jubileumweek, waarin traditie, gastvrijheid en saamhorigheid opnieuw centraal staan in Sellingen.
Foto’s: Johannes Velthuis.