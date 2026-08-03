PEKELA – De gemeente Pekela zoekt inwoners die willen meedenken over diversiteit en inclusie. Samen vormen we een werkgroep die zich inzet voor een Pekela waar iedereen mee kan doen en zich welkom voelt.
De werkgroep gaat als eerste aan de slag met het organiseren van vier filmavonden over onderwerpen als:
• LHBTIQ+
• Racisme en discriminatie
• Leven met een beperking
• Integratie
Met deze filmavonden willen ze op een laagdrempelige manier aandacht vragen voor diversiteit en inclusie en het gesprek over deze belangrijke onderwerpen stimuleren.
De filmavonden zijn de eerste stap. Op langere termijn gaat de werkgroep ook meedenken over inclusief beleid en andere activiteiten die bijdragen aan een diverser en inclusiever Pekela. Deze activiteiten maken deel uit van onze Lokale Inclusie Agenda, waarvoor we steun ontvangen van de Provincie Groningen.
Meedoen aan de werkgroep?
Stuur vóór 21 augustus een e-mail naar l.bolderman@pekela.nl.
Wil je niet deelnemen aan de werkgroep, maar later wel meedenken over een specifiek thema of een activiteit? Laat het de gemeente Pekela weten.
Bron: Gemeente Pekela