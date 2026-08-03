Koninklijke Onderscheiding voor Bram Dijkhuis

STADSKANAAL – Bram Dijkhuis (61) uit Stadskanaal is vrijdag 31 juli benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt vanwege zijn decennialange inzet voor de sportwereld en het feit dat hij dit jaar veertig jaar actief is als vrijwilliger bij de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW), organisator van de Internationale Jeugdtour Assen. Met het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen spreekt de gemeente Stadskanaal haar waardering uit voor inwoners die zich langdurig en belangeloos inzetten voor anderen en daarmee van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid en samenhang in de gemeente.
Grote rol bij Jeugdtour Assen
Bram Dijkhuis is al veertig jaar betrokken bij de Internationale Jeugdtour Assen, die vaak wordt vergeleken met de Tour de France voor jongeren tot 18 jaar. Mede dankzij zijn inzet en organisatorisch vermogen is deze uitgegroeid tot een evenement van wereldformaat. Tijdens de jeugdtour vervult hij een centrale rol in de organisatie. Hij regelt onder meer vergunningen, stelt juryteams samen en draagt verantwoordelijkheid voor het verloop van het evenement. In de praktijk betekent dit lange dagen en korte nachten, maar wel met dezelfde inzet en toewijding.
Inzet binnen de wielersport én de gemeente
Naast zijn rol binnen de jeugdtour levert Bram Dijkhuis al 38 jaar een belangrijke bijdrage als jurylid bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). In verschillende disciplines staat hij bekend als veelzijdig, betrouwbaar en deskundig. Ook binnen de gemeente Stadskanaal zet hij zich actief in voor de sport. Bij handbalvereniging Jahn II vervult hij de rol van wedstrijdsecretaris en zet hij zich in voor nieuwe initiatieven, zoals beachhandbal en rolstoelhandbal. Mede door zijn inzet is het beachpark in Stadskanaal gerealiseerd, waar inmiddels meerdere keren het Nederlands kampioenschap beachhandbal is gehouden.
Van grote betekenis voor sport en samenleving
“Bram Dijkhuis is al jarenlang een stille en betrouwbare kracht binnen de sport,” zegt wethouder Goedhart Borgesius. “Geen woorden maar daden, en altijd zorgen dat het geregeld is.”
Dijkhuis staat bekend als iemand die niet op de voorgrond treedt, maar altijd klaarstaat wanneer dat nodig is. Met deze Koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar waardering uit voor zijn jarenlange en belangeloze inzet voor de sport en de samenleving.
Bron: Gemeente Stadskanaal