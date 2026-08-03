DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Heede
Zaterdag werd rond 18:00 uur het verkeer op de B401 in Heede gehinderd. Een automobilist probeerde kort na de afrit Dörpen twee voertuigen in te halen. Tijdens de inhaalmanoeuvre voegde een ander voertuig zich ook bij de rijstrook om in te halen, waardoor de bestuurder van het andere voertuig om een botsing te voorkomen abrupt moest remmen. Na de inhaalmanoeuvre reed de bestuurder van het andere voertuig, naar verluidt midden op de rijbaan door, waardoor verder inhalen onmogelijk werd. Daarop ontstond bij een verkeerslicht tussen de twee bestuurders een woordenwisseling. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die het incident hebben gezien of informatie hebben, contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg via 04961/9260.
Renkenberge
Gisteren brak rond 12:40 uur tijdens landbouwwerkzaamheden op een veld aan de Südstraße in Renkenberge brand uit in een balenpers. De bestuurder rook na een knal een ongewone geur, gevolgd door rook die uit de machine kwam. Uit voorzorg verplaatste hij de tractor met de balenpers weg van een nabijgelegen woning en waarschuwde de brandweer. De brand kon zich niet naar het gebouw of het aangrenzende veld verspreiden. De brand bleef beperkt tot de binnenkant van de balenpers. De brandweerkorpsen van Lathen en Kluse rukten met in totaal zeven voertuigen en circa 35 manschappen uit. Een mogelijke oorzaak is een technisch defect of een vreemd voorwerp in de buurt van de hakselmessen. De geschatte materiële schade bedraagt circa € 150.000,-.