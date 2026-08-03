Laatste Vakantiemarkt Veendam met o.a Anita & Ed uit Zeeland

VEENDAM – De derde en laatste Vakantiemarkt van dit jaar bracht maandag opnieuw veel publiek naar het centrum. Met muziek op meerdere locaties en een zomerse sfeer werd de reeks van drie marktmaandagen afgesloten.
Bij De Barrage trad het Zeeuwse duo Anita & Ed op. Zij reden hiervoor vanuit Tholen naar Veendam, een afstand van ruim 300 kilometer. Het duo is al decennialang actief en bij velen bekend van nummers als A la vie la mort uit 1980 en Waar is de poort uit 1983. Ondanks de lange reis brachten ze een energiek optreden met herkenbare muziek voor een breed publiek.
Ook waren er optredens van: René Beverwijk, Bert Drenthe en Loes Berndt, Janneke de Roo en Gea Tappel.
Na afloop van hun optreden bezochten Anita & Ed het Piratencafé in Veendam, waar zij een interview hebben gegeven. Dit interview is binnenkort te zien bij https://www.parkstadveendam.nl/
Voor wie nog verder wil genieten van Anita & Ed: morgen zijn ze opnieuw te zien tijdens de Lucky Joe TV‑opnames van Het Artiesten Festival bij Paviljoen De Rietzoom in Kropswolde. De opname‑middag duurt van 13.30 tot 17.30 en bevat een brede artiestenlijst.
De organisatie spreekt van een geslaagde afsluiting van de marktserie, die opnieuw veel bezoekers naar het centrum trok.
Bron: Parkstad Veendam
Foto’s: Hemmo Kuiper