Recordpoging: 40 uur onafgebroken padellen tijdens Week der Besten in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op de nieuwe padelbanen bij Sportsbar De Dribbel in Vlagtwedde wordt sinds afgelopen nacht een bijzondere sportieve uitdaging aangegaan. Acht fanatieke padellers zijn om klokslag 00.00 uur gestart met een recordpoging om maar liefst 40 uur onafgebroken te padellen.
De recordpoging vindt plaats op de banen van Pista Padel en maakt deel uit van de Week der Besten. Onder de huidige zeer warme weersomstandigheden vraagt de uitdaging niet alleen om sportieve kwaliteiten, maar ook om veel doorzettingsvermogen en teamwork. De deelnemers hopen samen geschiedenis te schrijven.
De nieuwe padelbanen werden op 11 april officieel geopend door wethouder Giny Luth. Bij Sportsbar De Dribbel zijn drie padelbanen beschikbaar, waarop telkens vier spelers tegelijk kunnen spelen. Via de website van Sportplaza Vlagtwedde kunnen banen worden gereserveerd. Om de sport voor iedereen toegankelijk te maken, zijn bij De Dribbel bovendien gratis padelrackets en ballen te leen.
Padel is een snelgroeiende racketsport die in 1969 in Mexico is ontstaan. De sport combineert elementen van tennis en squash en staat bekend als dynamisch, sociaal en eenvoudig aan te leren. Daardoor is padel geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers.
Het publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen op de padelbanen aan de Laan van Westerwolde in Vlagtwedde. Dinsdag om 16.00 uur wordt duidelijk of de recordpoging succesvol is afgerond en de acht deelnemers de volledige 40 uur hebben volbracht.
De deelnemers aan de recordpoging zijn:
- Jacky Oosterbaan
- Michel ter Horst
- Jesse Bergman
- Lars te Bokkel
- Julian Smid
- Olaf Gijben
- Daan Koolhof
- Rik te Velde
De komende uren staan voor de deelnemers volledig in het teken van volhouden, samenwerken en blijven spelen. Als alles volgens plan verloopt, komt dinsdagmiddag een einde aan een unieke sportieve prestatie in Vlagtwedde.
Foto’s: Anneke de Vries