Rianne en Lisa Wiegers winnaars Beeldend Media The Masked Singer 2026

VLAGTWEDDE – Tijdens de Week der Besten kreeg Vlagtwedde weer zijn eigen Beeldend Media The Masked Singer! Bekende gezichten uit het dorp stapten het podium op, volledig vermomd in opvallende kostuums. Ze lieten hun zangkunsten horen, terwijl het publiek probeerde te raden wie er achter de maskers verborgen zat.
Gedurende de avond werden er hints gegeven, waarvan twee waar en twee niet waar waren. Juryleden en bezoekers probeerden de identiteit van de deelnemers te achterhalen. Hieraan deden 48 kandidaten mee.
De jury bestond uit Wietske en Gerbert Schoot, Anita Bont en Rudie Bergman. Gert Huttinga, GenAMedia, HJ Sound en RM Productions zorgden voor de technische ondersteuning. De presentatie was in handen van Jan Hebers en Oscar Bolsenbroek.
Het meest geraden en dus op een 5e plek: Harm Jan Kuper als de Goochelaar. Op een 4e plek Martin Rozeveld als de Engel, op een gedeelde 2e plek Flip Strootman & Lieneke te Velde als de Beren en Jeroen Perdok als de Eierbal. De winnaars waren: Rianne en Lisa Wiegers als de Superhelden. Zij werden door het publiek maar drie keer geraden! De deelnemers kregen bloemen en een oorkonde.
De winnaars uit het publiek waren: FC Buitenspel
In de pauze was er een grote verloting en werden beelden van de Week der Besten in voorgaande jaren vertoond.
De opbrengst van het evenement komt ten goede aan het goede doel van dit jaar: Schuldhulpmaatje Westerwolde.
Foto’s: Freerk Boskers
Video: GenAmedia Nieuws, voor de app gebruikers: https://www.youtube.com/watch?v=89Wp2dOLDpA