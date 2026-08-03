Stichting Oud Winschoten duikt in de Joodse geschiedenis van Liesel Aussen

WINSCHOTEN – Bij Stichting Oud Winschoten worden niet alleen bijzondere voorwerpen bewaard, maar ook verhalen uit het verleden van de stad. Koos Akkerman vertelt over Liesel Aussen, een Joods meisje dat slechts zeven jaar oud werd.
“Liesel Aussen is in 1936 in Duitsland, in Leer, geboren”, vertelt Akkerman. Toen haar vader haar geboorte wilde aangeven, weigerde de ambtenaar de naam Liesel te registreren. “Joodse kinderen mochten geen Duitse naam krijgen.”
Haar vader legde uit dat de naam was samengesteld uit Liesje en Selma, de namen van haar twee Nederlandse grootmoeders. Toen de ambtenaar bleef weigeren, stapte hij naar de rechter. “Die zei dat een Joods kind rustig een Nederlandse naam mocht krijgen.”
In 1939 vluchtte het gezin naar Winschoten, waar het aan de Hoogstraat ging wonen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Liesel en haar ouders gedeporteerd en vermoord in Sobibor.
“Vader Alfred was 35 jaar, moeder Paula 33 jaar en Liesel is maar zeven jaar oud geworden”, vertelt Akkerman bij het Namenmonument.
Daar staan bijna vijfhonderd namen van Joodse inwoners uit Winschoten en omgeving. Akkerman laat scholieren er vaak zoeken naar het oudste en jongste slachtoffer. “Dan komen ze ook hun eigen leeftijd tegen. En dan komt het bij de kinderen binnen.”
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Malou Vos