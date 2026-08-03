The Racing Day trekt publiek in groten getale naar het TT Circuit

ASSEN – Afgelopen weekend stond het TT Circuit Assen wederom in het teken van The Racing Day, Nederlands enige race-evenement met een gecombineerd programma van auto’s, motoren en superkarts. Tienduizenden bezoekers streken neer op het Circuit van Drenthe voor de 27e editie van The Racing Day. Zoals ieder jaar waren er weer verschillende nieuwe toevoegingen aan het programma, met dit jaar het debuut van de razendsnelle Interserie, de Isle of Man Classic Superbikes-klasse en de Nineties Race Car Challenge. Met gratis toegang tot tribunes en taluds, een bomvolle paddock en startvelden die liepen van old-school F1-bolides tot supercars, superkarts en superbikes, bevestigde The Racing Day opnieuw zijn status als het grootste gecombineerde race-evenement van Europa.

Gevarieerd programma met internationale allure

Een van de publiekstrekkers was de nieuwe Interserie, die voor het eerst naar Assen kwam met V8- en V10-aangedreven F1-bolides van constructeurs als Jaguar en Toro Rosso, aangevuld met single-seaters uit de Formule 2- en GP2-klasse. Ook de Porsche Carrera Cup Benelux was weer van de partij in Assen, met een veld van schitterende Porsche 911 GT3 Cup-bolides waarin jong talent het opnam tegen ervaren gentlemen drivers. De YTCC trok wederom een bomvol startveld met klassiekers uit de jaren zestig tot begin jaren negentig, en kreeg er dit jaar een zelfstandige raceklasse bij: de nieuwe Nineties Race Car Challenge. De Supercar Challenge en Mazda MX-5 Cup Benelux completeerden het racegeweld op vier wielen.

In twee identieke Mazda MX-5 Cup-wagens kwamen ook schaatssterren Joy Beune en Jenning de Boo tegen elkaar in actie, die voor het eerst het ijs verruilden voor het “heilige asfalt” van Assen. In drie spannende sprintraces was het Joy Beune die er met de winst vandoor ging en daarbij ook een racecursus won.

Bij de Isle of Man Classic Superbikes-klasse was het oud-GP-coureur Danny Webb die, op een 500cc-motorfiets van voormalig wereldkampioen Schwantz, Peter Hickman – roadracing-legende en snelste man ooit op de Isle of Man – wist voor te blijven in een spannend duel op het TT Circuit.

’s Werelds grootste superkartrace

De Dutch GP Superkarts is met een deelnemersveld van ruim 60 karts misschien wel een van de spannendste klassen op The Racing Day. De Duitse Peter Elkman was dominant en won alle drie de races in de Superkarts en daarnaast ook nog één wedstrijd in de Interserie met een Formule 2-bolide. Van het Orange 5-gezelschap met Allard Kalff, Tom Coronel, Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en Jarno Opmeer, was Opmeer het snelste in de Superkarts. Zowel Tim als Tom Coronel maakten dit weekend hun Superkart-debuut. Tom werd dit weekend ook vergezeld door zijn zoon Rocco, het Red Bull junior-talent, die zowel in de Mazda MX-5 Cup Benelux als de Supercar Challenge in actie kwam. In het sterk bezette Supercar Challenge-veld behaalde hij, samen met Mex Jansen een dubbele overwinning.

Fans ontmoeten coureurs

De F1 Academy-coureurs Esmee Kosterman en Nina Gademan zijn beide dit seizoen actief namens MP Motorsport in het internationale dameskampioenschap. De snelle dames waren present in de Cathedral of Speed voor selfies en handtekeningen met de vele fans. McLaren-testcoureur Richard Verschoor was weer aanwezig in Assen: hij gaf de F1 two-seater van MP wederom de sporen. Ook de vijftienjarige Juste Mulder, de jongste Nederlandse coureur ooit aan de start van een FIA Formule 4-race, liet in een spectaculaire demonstratie zijn Formule 4-bolide over het TT Circuit klinken. De Supercar Society bracht een indrukwekkende collectie hypercars en sportwagens naar de paddock en was natuurlijk ook te zien op de baan. Tussen al het moderne racegeweld namen de klassieke motoren van Team United Classic Racing en de historische wagens van de Dutch Vintage Sports Car Club het publiek mee terug in de tijd, als opwarmertje voor de TABAC Classic GP, die in het laatste weekend van augustus ook op het TT Circuit plaatsvindt.

Met gratis toegang, een paddock vol actie en een race- en demonstratieprogramma dat liep van historische bolides tot Formule 1-wagens, superkarts, superbikes en hypercars, bewees The Racing Day opnieuw dat het evenement een programma biedt voor elke racefanaat, de sportliefhebber én het gehele gezin.

Kijk voor meer info op: www.theracingday.nl

Bron en foto’s: The Racing Day