Van chloorlucht tot kampioensverhalen: GZVW brengt oud-waterpoloërs weer samen

WINSCHOTEN – Voor de één zijn het de zenuwen vlak voor het eerste fluitsignaal, voor de ander de eindeloze trainingen, uitwedstrijden en de onvergetelijke ‘5de periode’. Wat de herinnering ook is, één ding hebben oud-waterpoloërs van GZVW gemeen: de jaren in en rond het zwembad laten je niet los.
Op zaterdag 10 oktober krijgen zij de kans om die tijd samen opnieuw te beleven tijdens een gezellige waterpoloreünie. Tussen 14.00 en 20.00 uur verandert Zalencentrum Lamain in Winschoten in een ontmoetingsplek waar oude teamgenoten elkaar na soms tientallen jaren weer kunnen begroeten. Verhalen uit de oude doos, foto’s, bijzondere wedstrijden, kampioenschappen en grappige anekdotes vormen ongetwijfeld de rode draad van een middag vol herkenning en gezelligheid.
De reünie is bedoeld voor iedereen die ooit deel uitmaakte van de waterpoloafdeling van GZVW. Of je nu jarenlang een vaste waarde was in een selectieteam of slechts enkele seizoenen meespeelde, de organisatie nodigt alle oud-waterpoloërs van harte uit om herinneringen op te halen en oude contacten nieuw leven in te blazen. Voor de middag is een afwisselend programma samengesteld, met volop gelegenheid om elkaar te spreken en samen terug te kijken op de rijke waterpolohistorie van GZVW.
Vanwege de beschikbare ruimte is de reünie in eerste instantie uitsluitend bestemd voor (oud-)waterpoloërs. Zijn er daarna nog plaatsen beschikbaar, dan zijn ook partners – die jarenlang langs de badrand stonden, mee reisden naar uitwedstrijden en een onmisbare steun vormden – van harte welkom. Wie erbij wil zijn, kan zich tot uiterlijk 15 september aanmelden via www.ticket-dog.nl. Vragen kunnen worden gemaild naar reuniegzvwwaterpolo@gmail.com.
Met de reünie hopen de organisatoren niet alleen herinneringen op te halen, maar vooral ook oude vriendschappen nieuw leven in te blazen. Want sommige teams vallen misschien uiteen, maar het gevoel van saamhorigheid blijft – ook jaren later – verrassend vertrouwd.
Bron en foto’s: John Ruibing