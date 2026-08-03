Zo’n 300 deelnemers aan de start van de 42e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag is de 42e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde van start gegaan.
Ook dit jaar is in het programma van de Week der Besten (van 1 t/m 9 augustus) weer de Fietsdriedaagse Vlagtwedde opgenomen. Het betreft de 42e editie van dit fietsevenement door de mooie streken rond Vlagtwedde en wel op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 augustus.
Voor diegene die één van deze dagen niet in de gelegenheid is te fietsen, is er een inhaaldag op donderdag 6 augustus. Behalve op deze donderdag kent de Fietsdriedaagse Vlagtwedde iedere dag een korte en een lange route. De afstand van de korte route kan variëren tussen de 20 en 25 kilometer; de lange route is steeds ca. 40 kilometer. De start is tussen 15.00 en 18.00 uur op het plein bij Jeugdsoos Bthere op de hoek van de Wilhelminastraat / Kraaikampweg in Vlagtwedde.
Aan het eind van de middag hadden zich zo’n 300 deelnemers ingeschreven. Ze kregen voor onderweg een traktatie en een routeboekje mee. De tocht ging richting Sellingen, waar bij Restaurant de Ruiten Aa een stempelpost was ingericht. Daarna via Harpel en Smeerling terug naar Vlagtwedde. De deelnemers aan de korte route konden kiezen of ze al dan niet via de stempelpost reden. Het was een mooie tocht, grotendeels over schaduwrijke fietspaden; een aangename bijkomstigheid op deze warme dag.
Wie vandaag niet kon meedoen heeft nog volop kans: ook morgen kan er gestart worden.
Na drie routes te hebben gefietst is er voor iedere deelnemer een leuk aandenken.
Foto’s: Catharina Glazenburg